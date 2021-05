Gobierno buscará tener 3 mil camas UCI hasta el 28 de julio

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló hoy que el Ejecutivo buscara llegar a la meta de tres mil camas equipadas para las Unidades de Cuidados Intensivos antes de relevar el cargo al nuevo Gobierno.

Aunque estas herramientas ya se encuentran en proceso de compra, el titular del Minsa explicó en La República que su distribución se complica debido a la ausencia de médicos intensivistas en varios hospitales del país, por lo que éstas serán entregadas a nosocomios que sí tienen la capacidad de recibirlas.

“Estamos ampliando las camas para oxígeno de alto flujo. Va a haber un mayor número (800) y en dos o tres semanas se va a notar que ya no hay tanta presión ahí. Donde todavía se va a mantener presión es en las camas UCI porque, aunque estamos comprándolas no podemos distribuirlas a cualquier sitio, (ya que) tenemos una gran limitación de intensivistas y otros especialistas que están haciendo las veces de intensivistas, pero aun así faltan recursos humanos porque no solo es el médico, sino la enfermera intensivista, el técnico, etc”, señaló Ugarte.

Sobre la llegada de más vacunas, el titular del sector Salud señaló que las negociaciones con Gamaleya se encuentran avanzadas, y que el lote de la vacuna rusa llegaría de todas maneras en este semestre.