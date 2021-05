‘La paisana Jesuca’ devolverá dinero a sus denunciantes tras ser acusado de estafa

Jesús Tapia, quien se hizo conocido por su personaje de ‘La paisana Jesuca’ y su amistad con figuras del espectáculo ahora pide disculpas públicas. Este joven de 27 años, acusado de vender paquetes turísticos falsos a destinos nacionales e internacionales y también haber utilizado como 'gancho' las caras de famosos, ahora admite haberse equivocado.

Fue en abril del 2020 cuando comenzó esta bola de mentiras, cuenta Tapia. Su papá estaba enfermo y no tenía tiempo para dedicarse a un trabajo estable, ya que tenía que cuidarlo. "Vivo solamente con mi papá, verlo en el estado en el que estaba y llevarlo a un hospital era en vano (...) eso para mí era fuerte. Sé que no hay justificación", dijo.

Muestra fotos de su padre enfermo, deslinda de los artistas involucrados y también del hotel piurano que aseguró no tener ningún tipo de relación con él. "No me cansaré de pedirle disculpas a cada una de las personas afectadas, por ello estoy dando la cara para decirles que sí van a tener solución. Solo les pido un poco de tiempo", aseguró.