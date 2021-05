Tendero capturado robando pide que no lo graben porque le da vergüenza

Agentes del Serenazgo de Surco y policías con quienes realizan su patrullaje conjunto capturaron a un ladrón dedicado a robar en supermercados. El sujeto pidió que no graben su intervención porque le daba vergüenza.

El tendero fue descubierto dentro del Plaza Vea de la avenida Aviación, frente al óvalo Higuereta, cuando intentaba llevarse artículos de valor.

Pero esta no es la primera vez que Roberto Milán Delgado Huillca es sorprendido delinquiendo bajo la misma modalidad. Se conoció que en otras cinco oportunidades ha sido detenido en otros establecimientos como Wong y Metro.

El supervisor de turno donde intentó cometer su última fechoría dijo que ya lo conocía cuando robó en otra filial. Su coartada es la misma. Cuando es descubierto, afirma que quiere pagar.

“No me grabe, ‘pe. Dile que no me filme, pues amigo. ¿Por qué me van a filmar a mí? Da vergüenza”, expresó el delincuente, quien en un primer momento no quiso identificarse. Finalmente fue esposado y trasladado a la comisaría de Chacarilla del Estanque para las diligencias de Ley.