Alcalde Muñoz cuestionó intento de priorizar vacunación de los jugadores de fútbol

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre el intento de priorizar la inmunización de los miembros de la selección bicolor, el burgomaestre cuestionó la iniciativa, señalando que hay personas en primera línea que aún no han sido inoculadas contra la Covid-19.

“No me parece que mientras hay personas de primera línea, como fiscalizadores, serenos u otras personas que no hay recibido vacunación se esté priorizando a jugadores de fútbol, a mí me encanta el fútbol, pero las cosas hay que decirlas como son”, manifestó.

Asimismo, la autoridad edil indicó que espera que la Comisión de ética del Ministerio de Salud (Minsa) realice un trabajo serio y exhaustivo al respecto, ya que existen muchas personas con enfermedades muy graves que deben ser inmunizadas con prioridad contra este virus.