Alcalde Muñoz: Necesitamos muchos debates y ver cuáles son las mejores propuestas

Esta mañana, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró que la ciudadanía necesita escuchar debates entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) para así conocer cuáles son las mejores propuestas para el país, que permitan su desarrollo.

“Nosotros, como ciudadanos, necesitamos muchos debates, necesitamos ver cuáles son las mejores propuestas. Propuestas, además, que respeten la institucionalidad, que nos permitan tener una visión de futuro, que podamos seguir creciendo, [...] buscando desarrollo no solamente a las ciudades sino el país”, sostuvo.

“Faltan prácticamente tres semanas, hay que pedirle a los ciudadanos que vean la mejor propuesta, pero también que los candidatos puedan exponer sus mejores propuestas. He escuchado que hay un candidato que está un poco renuente de poder hacer sus exposiciones o ir a debates”, señaló el burgomaestre a Canal N.

“Es evidente que a estas alturas del partido tenemos ya información, pero si hay alguien que no tiene una visión, para eso se necesitan los debates, pero lo que sí es importante es que tenemos que tomar posición, no podemos votar ni por el blanco ni por el viciado o no ir a votar, este es el momento de las definiciones”, añadió.