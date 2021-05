CPI: sigue acortándose distancia entre Castillo y Fujimori con 34.2% y 32.0%

Según última encuesta, un 18.5% afirma que viciará su voto o votará en blanco, mientras que un 15.3 % señala que está todavía indeciso.

La distancia entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta electoral continúa acortándose, según una nueva encuesta de CPI. El candidato de Perú Libre llega a 34.2%, mientras su rival de Fuerza Popular logra un 32.0%.

En tanto, un 18.5% afirma que viciará su voto o votará en blanco, mientras que un 15.3% señala que está todavía indeciso. Como en sondeos pasados, Castillo continúa favorito en todas las regiones del país excepto Lima y Callao, con 38.8% ante un 28.0%.

La preferencia por Fujimori en Lima y Callao llega al 39.0% frente a un 25.9%. Castillo tiene mayor preferencia en la población rural (43.6%), en la sierra central (53.2%) y sierra sur (60.5), y en los hombres (39.7%).

LIMA Y PROVINCIAS

La preferencia por Fuerza Popular se concentra en la costa y sierra norte (36.7%), en el oriente (38.6%) y en la población mayor de 40 años (33.2%). Quienes afirman que viciarán su voto o votarán en blanco se encuentran en mayor porcentaje en Lima y Callao (20.6%),

También tienen presencia en la costa sur (23.6 %), en la población entre 18 y 24 años (20.5 %) y las mujeres (22.7 %). Con relación a la última encuesta realizada del 17-20 de abril, Castillo bajó de 35.5 % a 34.2 %, no obstante se mantiene en el margen de error de +/-2,5%.

Fujimori muestra una subida de 23.1% a 32%. Los votantes de Castillo señalan, en 92.2%, que está muy seguro de su voto y no piensa cambiarlo. Por Fujimori la cantidad de votantes muy seguros es de 93.5%.

DEBATE EN CHOTA

Ante la consulta, 5.8% afirmó que sí cambió la forma de pensar su voto tras el debate en Chota. 91.2% respondió que no, y un 3.1% dijo que no sabe, no opina. De los que dijeron sí, 63% afirmó que lo hizo a favor de Fujimori y un 37%, a favor de Castillo.

Un 69.3% dijo que los debates propuestos por el JNE son importantes, 20% considera que son poco importantes y un 10.7% que son nada importantes. La encuesta se realizó a 1600 personas en forma presencial, del 6 al 8 de mayo. Nivel de confianza: 95%. Margen error: +-2.5%.