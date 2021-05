Dictan prisión preventiva para feminicida que cercenó a su esposa

Juzgado Penal de Turno Permanente de la Corte Superior de Justicia ordenó 9 meses de prisión preventiva contra Víctor Mauri Ibarra, quien confesó ser el autor del asesinato de su esposa en una vivienda deshabitada de Surco.

Lucy Melgarejo Osorio fue asesinada el mes de abril y sus restos fueron cercenados por el acusado, quien aseguró que lo hizo para intentar desaparecer el cadáver.

Como se sabe, la Policía Nacional encontró el cuerpo de la víctima en un inmueble de propiedad de los padres del principal sospechoso del asesinato. Víctor Mauri Ibarra incluso compró una congeladora para evitar que el cadáver entre en descomposición.

En sus primeras declaraciones a la Policía, el feminicida confesó que asesinó a su pareja durante una discusión. “Yo en un descuido la agarro del cuello por atrás y de allí ya no me acuerdo, no sé si la he golpeado, no sé cómo la tiré al piso”, señaló.