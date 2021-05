UNFV: estudiantes realizaron plantón ante la falta de docentes en más de 30 cursos

Los estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) organizaron un plantón el último martes ante la falta de docentes en 33 cursos. Los universitarios alzaron su voz de portesta en los exteriores del Rectorado de la UNFV, en el distrito de San Miguel.

Ellos manifestaron que son más de 300 estudiantes afectados, por lo que exigen a las autoridades de la UNFV garantizar la subsanación de todos los cursos en los que no tuvieron docentes antes del inicio del año académico 2021, con el fin de que no se extiendan sus años de estudio.

Por su parte, el rector de la UNFV, el Dr. Juan Alfaro Bernedo, aún no se ha manifestado tras las protestas de los universitarios, quienes vienen exigiendo soluciones desde octubre del año pasado a través de denuncias a Sunedu, Defensoría del Pueblo y ante parlamentarios de la comisión de Educación del Congreso de la República.

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

En la Facultad de Odontología, para los alumnos de 5 to año no se habilitaron los cursos de clínica del adulto y clínica del niño a inicios del año académico 2020. La insistencia de los estudiantes hacia sus autoridades logró que estos cursos se iniciaran de manera tardía en el mes de abril.

Ellos denuncian que esto causó un retraso en su educación ya que no podrán realizar su internado hospitalario correspondiente al 6 to año ya que, no fueron tomados en cuenta para ser inscritos en el sistema de internos del Ministerio de Salud (Minsa). Siendo así la única Facultad de Odontología en el país que no enviará alumnos de la base 2016 al internado, causando también un retraso de dos años en la educación de los 150 alumnos.

LOS RECLAMOS

La Escuela de Ciencias de la Comunicación de la UNFV careció de docentes completos desde el inicio del año académico 2020, en agosto del año pasado. En el primer semestre de estudios, 17 cursos quedaron sin dictarse, mientras que en el segundo semestre ocurrió lo propio en 16 materias.

Ellos aseguran que, ya existían docentes dispuestos a comenzar a dictar, pero la aprobación de su contrato recién se concretó el pasado 22 de abril, luego que hayan culminado las clases académicas del semestre 2020-II.

Los estudiantes señalan que las autoridades se pronunciaron el pasado 12 de marzo, a través de un comunicado en el que informan sobre la propuesta de la realización de un ciclo extraordinario, sin embargo, a la fecha no hay acciones concretas.

Ellos aseguran que continuarán con las medidas de protesta como plantones presenciales, denuncias ante los medios y acciones de ciberactivismo en redes sociales hasta que las autoridades de la UNFV se pronuncien y garanticen una pronta solución.