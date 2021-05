Delincuente amenaza con denunciar a su víctima por decir que usó un cuchillo

Para no creer: un delincuente capturado en flagrancia amenazó con tomar acciones legales en contra del agraviado por acusarlo ante la Policía que usó un arma blanca para arrebatarle sus pertenencias.

Carlos Esteban Espinoza Campos, alias ‘Gato Negro’, fue detenido por agentes del Grupo Terna, segundos después de asaltar al pasajero de un taxi en la avenida México en La Victoria.

Cámaras de vigilancia captaron el acto delictivo del hampón, quien al verse descubierto huyó por pasajes aledaños. Finalmente fue reducido en el cruce de las calles Huamanga y Mariano Aragonés. En su poder se encontró un machete.

Pese a que confesó ser el autor del robo al paso, ‘Gato Negro’ negó haber usado un cuchillo para amenazar al agraviado y aseguró que le quitó el celular sin usar armas.

“Señor oficial, el agraviado puede decir muchas cosas en el momento que le he arrebatado su ‘fono’. Pero yo lo único que he hecho es quitarle su celular de la mano. No ha salido ni un cuchillo”, le respondió al agente policial.

“Bueno, así como él me va a denunciar por haberle quitado su celular, yo lo voy a denunciar por difamación”, añadió ofuscado.