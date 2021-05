Falleció mujer que había quedado herida tras colapso de una mampara en el Banco de la Nación

Este martes por la noche falleció María Encarnación Damián Ventura, de 52 años, una de las tres personas heridas que dejó el colapso de una mampara de vidrio en el Banco de la Nación, ubicado en el cruce de los jirones Lampa y Puno, en el Cercado de Lima.

Damián Ventura se encontraba en la fila de dicha entidad bancaria para ser atendida cuando de pronto el vidrio se desprendió y cayó sobre varias personas.

Su hijo confirmó la noticia a un medio local tras salir de la clínica, donde su progenitora estaba siendo atendida. El joven prefirió no brindar más declaraciones al respecto pues se encontraba muy afectado.

OTROS HERIDOS

Horas antes, otro de los heridos, identificado como Jhon Crespo Ninamanco (37), fue dado de alta. Él se salvó de sufrir lesiones mayores, gracias a que se acercó a la ventanilla incumpliendo la distancia establecida de metro y medio entre el cliente y el personal que atiende.

"Cayó una mampara detrás de nosotros, solamente escuché un fuerte ruido y todo fue confusión. Lo único que atiné a hacer fue tocar mi cuerpo para ver si estaba bien y me di cuenta de que tenía un pedazo de vidrio en el ojo. Me recetaron unas medicinas y me dijeron que me iban a llamar del banco", comentó.

Además, se sabe que Sebastián Ufor Flores (40), el tercer herido que resultó con contusiones en sus miembros inferiores continúa siendo atendido en la clínica.