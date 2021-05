Chorrillos: ladrones desvalijan cevichería inaugurada hace solo tres meses

En Chorrillos, dos delincuentes asaltaron una cevichería ubicada en los Cedros. Según el propietario, ya había cerrado su local, pero dejó una puerta enrollable abierta para ingresar una máquina exhibidora, en ese instante entraron los ladrones.

“Dos sujetos me sorprendieron, la tarde de ayer, mientras yo guardaba las cosas en mi local, uno de ellos me apuntó con el arma y me dijo: ‘ya perdiste no te resistas’, mientras el otro me rebuscaba todos mis bolsillos y me quitó el celular”, comentó el dueño.

Asimismo indicó que mientras lo apuntaban con el arma en la cabeza, lo obligaron a encerrarse en el baño y se llevaron el dinero del pago del alquiler del local, dos televisores, una licuadora y la moto que era utilizada para realizar el servicio de delivery.

El empresario manifestó indignado que hace solo tres meses que había inaugurado su cevichería, un emprendimiento que inició pese a la pandemia de coronavirus, y ahora tiene una gran preocupación dado que el total del robo fue de S/. 27 600.