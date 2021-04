¿Qué distritos de Lima son más vulnerables ante un fuerte sismo?

Durante las últimas horas se han registrado varios sismos en la región Lima y muchos de ellos percibidos por la población de la capital. En ese sentido, Carlos Zavala, director general del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), advirtió que hay distritos de Lima Metropolitana que tienen mayor vulnerabilidad ante un terremoto.

“Las zonas que tienen mayor riesgo son las que tienen suelo flexible: Villa El Salvador, las playas del sur como San Bartolo, entre otras. Por el norte tenemos Ventanilla, Comas, Independencia y San Juan de Lurigancho, especialmente las zonas ubicadas en las colinas, donde las viviendas son muy vulnerables”, dijo.

Material de construcción

El especialista también resaltó que no solo el tipo de suelo juega un papel importante durante un fuerte movimiento telúrico sino también los materiales utilizados para la construcción de las casas.

“Utilizan ladrillos tubulares, que no son aptos para construir paredes portantes, de acuerdo con la normatividad vigente. En el Perú la gente autoconstruye con el material más barato. No saben que por carga de gravedad pueden funcionar, pero cuando venga la carga de un sismo fuerte no van a resistir y perderán su inversión”, precisó.

Finalmente, el experto de la UNI recomendó que las personas que habitan esta clase de predios y sin el asesoramiento de un profesional, deben planificar su ruta de escape, tener la mochila de emergencia a la mano y una vez fuera ponerse a buen recaudo.

¿Y si la casa fue construida por un especialista?

“En ese caso, no debes bajar las escaleras, sino buscar la caja cercana a la escalera y esperar allí a que pase el temblor. Buscar la columna más grande y gruesa de la casa y esperar en ese lugar a que pase el sismo”, sugirió. (Con información de Andina)