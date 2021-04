[VIDEO] Mesa Redonda: rescatan más de 100 animales que iban a ser vendidos ilegalmente

En un trabajo conjunto de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional, se intervino Mesa Redonda en el Centro de Lima, donde se halló más de 100 animales que iban a ser vendidos ilegalmente.

Los animales fueron encontrados en el inmueble ubicado en el Jr. Puno 560, en una quinta, donde se halló 118 aves (loros, palomas, periquitos, colibríes, entre otras especies enjauladas), 8 conejos y 2 tortugas motelos que se encontraban hacinadas en jaulas y cajas en mal estado.

Todos estos animales fueron trasladados a la sede policial donde fueron evaluados por veterinarios de la comuna limeña. Durante el operativo se detuvo a cinco personas que agredieron a los agentes del orden; en tanto, la Municipalidad de Lima ha dispuesto vigilancia permanente en el Mercado Central y en Mesa Redonda para evitar el comercio informal de animales.

CUANTIOSAS MULTAS

En tanto, el equipo edil impuso multas que ascendieron a S/.9,900 a la dueña del inmueble por comercializar animales que no tienen origen legal en ambientes no autorizados (S/4,400), vulnerar los derechos de los animales (S/4,400) y no mantener limpio y libre de mal olor el lugar donde estos se encontraban (S/1,100).