Yuval Harari: "el COVID-19 ha sido una prueba que demasiadas naciones han reprobado"

Este 15 de abril a las 3:30 p.m. podrá acceder, de manera gratuita, al streaming de la conferencia de Yuval Harari sobre la industria de consumo masivo en la era post Covid-19. El público peruano podrá seguirla en http://Softys.TV.

Yuval Noah Harari es historiador, filósofo y autor de los éxitos de ventas internacionales “Sapiens. Breve historia de la humanidad”; “Homo Deus. Breve historia del mañana”; “21 lecciones para el siglo XXI”, y “Sapiens. Una historia gráfica”. De sus libros, traducidos a 60 idiomas, se han vendido 28 millones de ejemplares. Se le considera uno de los intelectuales más influyentes de la actualidad y escribe artículos para diversos medios de comunicación como The Guardian, Financial Times, The New York Times, The Wall Street Journal y The Economist.

El marco de la conferencia es la V Innovation Week 2021 de Softys, donde el estudioso hablará sobre la crisis sanitaria que vivimos, su impacto político y cultural, y los riesgos y ventajas de la vigilancia digital, así como las lecciones para el mundo postpandemia.