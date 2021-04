Jefe de la ONPE: "si al mediodía no se instalan las mesas, nadie vota"

Piero Corvetto, jefe de la ONPE, manifestó que hay 96.08% de mesas instaladas a nivel nacional. Explicó que varios miembros de mesa no han concurrido para realizar su deber cívico, lo que ha afectado la organización en varios puntos de Lima Oeste. Señaló que si a las 12 del día no se instala la mesa, esos votos no se cuentan, los miembros de mesa pagan multa y, posteriormente, se evaluará si los electores pagan o no multa.

Desmintió que personal de la ONPE no esté permitiendo que los jóvenes ingresen a los locales para suplantar a los faltantes, sino que el problema de ausentismo de miembros de mesa se ha focalizado en algunos distritos de Lima Oeste, por ello pidió que los ciudadanos que conforman las mesas de votación acudan a cumplir con su deber.

Dijo que los distritos donde se están presentando dificultades para instalar mesas por la ausencia de miembros son: San Isidro, Miraflores, San Borja, Surco y Pueblo Libre. Aclaró que el porcentaje de instalación de mesas en Lima Oeste es: En Lima Oeste I (48.42%), Lima Oeste II (79%) y Lima Oeste II (80%).