Elecciones 2021: largas colas en exteriores del Jockey Club y Colegio Markham

Siguen reportándose algunos problemas en diversos centros de votación donde se registran largas colas, debido a que aún no se han habilitado algunas mesas de sufragio ante la inasistencia de los miembros de mesa.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta el Jockey Club donde observamos largas colas donde diversos ciudadanos esperan se habiliten las mesas de sufragio para poder emitir su respectivo voto.

Un panorama similar se observa en el colegio Markham en Miraflores, donde aún no han sido instaladas 10 mesas de votación. Cabe resaltar, que si no se apertura las respectivas mesas hasta el mediodía, los electores no podrán sufragar.