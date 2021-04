López Aliaga criticó desorganización en su local de votación y la calificó de "mamarracho"

El candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, llegó hasta su local de votación en el Complejo Deportivo Chino Vasquez, del distrito de Miraflores, donde criticó la desorganización, pues la mesa donde le tocaba votar aún no se había instalado.

"Habiendo jóvenes que quieren entrar a ser miembros de mesa, no los dejan entrar. El Policía no los deja, aunque son las 10 de la mañana", después añadió "que vengan los jóvenes a ser miembros de mesa, eso necesita el Perú. No tener este 'mamarracho' de organización, primera vez en la historia del Perú que tenemos un 'mamarracho' de organización", señaló.

El candidato, evidentemente molesto, criticó que se deje a personas mayores de edad haciendo largas colas, por varias horas, bajo el sol. Esta situación también ocurre en otros lugares de votación donde se han reportado demora en la instalación de mesas de votación.