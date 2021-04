¡Atención! Estos son los horarios del transporte público para comicios del 11 de abril

De cara a las Elecciones Generales del domingo 11 de abril, la Autoridad de Tranporte Urbano (ATU) para Lima y Callao refozará el servicio de transporte público, poniendo a disposición de los ciudadanos un mayor número de buses e incrementando los despachos para reducir el tiempo de espera en los paraderos y estaciones.

También se dispuso optimizar la frecuencia de la llegada de trenes y aumentar el número de viajes. La entidad recomienda a las personas acudir a votar en el horario escalonado para evitar aglomeraciones en el transporte público. Se debe utilizar la mascarilla y protector facial en los buses y respetar el aforo permitido.

TRANSPORTE PÚBLICO:

El transporte público convencional operará de 5 a.m. a 9 p.m. con toda la flota habilitada.

METROPOLITANO:

El Metropolitano brindará los servicios regulares A, B, C y el Expreso 4 con 265 buses, 30 % más que otros domingos. El horario será de 5:15 a.m. a 9 p.m.

CORREDORES COMPLEMENTARIOS:

Los Corredores Complementarios atenderán con 175 buses (25% más de su flota dominical) de 5 a.m. a 9 p.m.

METRO DE LIMA:

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao funcionará de 5:30 a.m. a 9 p.m., de 5:30 a.m. a 6 a.m. el tren pasará cada 6 min., mientras que de 6 a.m. a 8 p. m. la frecuencia será de 4 minutos y de 8 p.m. a 9 p.m. será de 6 minutos.

TAXIS:

Los taxis autorizados por la ATU podrán brindar el servicio las 24 horas del día.