Paro de transportistas: Ponen a disposición servicios temporales por suspensión de transporte

Ante el paro de transporte de 24 horas en Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementó un plan de contingencia con servicios temporales para garantizar la movilidad de los usuarios.

A través de un comunicado, la institución ha puesto a disposición servicios especiales temporales en los Corredores Complementarios, Metropolitano y el Metro de Lima para este miércoles 7 de marzo.

CORREDORES COMPLEMENTARIOS

Por ello, el servicio 406 del Corredor Complementario operará de 5 a.m. a 9:30 p.m., con 17 buses. El servicio 305 funcionará de 5 a.m. a 11 a.m. y de 3 p.m. a 9:30 p.m., con seis buses. Mientras que los Corredores Rojo, Azul, Morado y Amarillo operarán con 590 buses.

METROPOLITANO Y METRO DE LIMA

El Metropolitano funcionará con normalidad (522 buses) y se realizarán giros operacionales en la Estación Izaguirre. En tanto, el Metro de Lima operará de 5 a.m. a 9:30 p.m., y los trenes pasarán de tres a seis minutos.