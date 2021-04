Enel realizará cortes de luz en Lima y Callao desde hoy hasta el sábado

Obras de mantenimiento preventivo buscan mejorar la calidad del servicio y serán por zonas y horarios determinados. Conócelo y toma tus precauciones.

Desde este martes 6 de abril habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao hasta el sábado 10, informó Enel. La compañía eléctrica indicó en un comunicado que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo.

Estas tienen por objeto “mejorar la calidad del servicio”, detalla Enel, que añade que estos cortes programados “se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”.

La restricción no afectará la totalidad de estas jurisdicciones y se limitará a zonas específicas y por determinados horarios. Así será ejecutado:

Martes 6 de abril



RIMAC 09:30 – 17:30

BLOCK 1 DP.101 PISO 1 ING.DEL EJERCITO - A.H. SEÑOR CRUCIFICADO, JR PAITA CDRA.4, PAITA 1950 433 DP7 RIMAC - JIRON TRUJILLO CDRA.5, 6, JR SECHURA CDRA.1, JR. YUTAY CDRA.1.



CALLAO 08:30 – 17:30

P.J. CIUDADELA CHALACA MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, AA.HH.SAN JUAN BOSCO MZ. D, F, I, J, K, L, M, BARR. CALLAO MZ. H, J, K, M, Q, R, AV ARGENTINA CDRA.8, AV ARGENTINA CDRA 8 / CALLE 12 DE MAYO FTE I.E. REP. VENEZUELA POSTE 423358, AV ARGENTINA CDRA.8 POSTE 423325 AV. RIMAC, CALLE OXAPAMPA CDRA.1,2 AV RIMAC CDRA.3, 4, BUENAVISTA CDRA.1, CALLE PUCALPA CDRA.2, 3, PUCALLPA EQ NAUTA 247 CALLAO - URB. LA CHALACA, PUCALLPA EQ NAUTA 273 CALLAO - URB. LA CHALACA, YURIMAGUAS CDRA. 3, 4, CALLE NAUTA CDRA.1,2 VILLA RICA CDRA. 1, 2, PQ PARA LA FAMILIA-CALLE 14 DE FEBRERO FTE MZ M, CIUDADELA CHALACA, ALT CDRA 8 AV. ARGENTINA SN, PSJE. SAN JOSECDRA. 0, PSJE SAN PABLO, CDRA.0,3.

CALLAO 08:30 – 17:30

ENTEL PERU S.A. CA 9 Y CARRETERA NESTOR GAMBETTA - POSTE 401565 URB. IND. OQUENDO – URB

VENTANILLA 09:00 – 18:00

PPN PACHACUTEC A3 MZ R4, O1, O2, P, S4, T3, Q2, T4, P4, S2, T3, R2, O4, P1, Q3, Q, O3, PPN PACHACUTEC A2 MZ M1, K2, K3, M4, N3, K1, L2, L3, L1, D2, H2, H, H1, J, J1, J2, J3, M3, M5, G2, G3, I3, O, AHM LEANDRA ORTEGA ESPINOZA PPN PACHACUTEC MZ F1, J, H3, J3, H5 J1, J2.

SANTA MARÍA 08:30 A 13:30

Ps. Pampa De Animas, Prolg. Centenario S/N, Otros Pampa De Animas Baja, Av. Centenario, Prolg. Real, Psje. Los Olivos, Barrio San Lorenzo, Otros Cementerio Jardin Eterno - Sector Pampa De Animas, Av. Centenario, Av. Pampa De Animas, Pasaje La Colmena, Prolg. Centenario, Ca. Real, Ca. La Colmena Zonal Huacho, ubicado en el distrito de Santa María.

Miércoles 7 de abril

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:00 – 18:00

EL BOSQUE AH. HUANTA III CDRA 4, AV. EL BOSQUE URB.SEMIRUSTICA ETP 1RA CDRA 5, AV. EL BOSQUE ZONA 1 C.C GRANDE CDRA 4, 5, ZONA PARCELACION CANTO GRANDE MZ. C, AV. EL BOSQUE URB.SEMIRUSTICA CANTO GRANDE CDRA 5, AV. EL BOSQUE ZONA SEM.1ºETP. - A.H. HUANTA III MZ.C, AV. EL BOSQUE URB.CANTO GRANDE 1RA ETAPA CDRA. 4,5, AV EL BOSQUE UNIDAD INMOBILIARIA 2 MZ.C.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

APURIMAC CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, JR AREQUIPA CDRA. 38, 39, 40, 41, 42, AYACUCHO CDRA. 38, 40, 41, AV LIMA CDRA 41, AV QUILCA ESQ. AV. LIMA-EBC TOTTUS 1208 A.H. BOCANEGRA - A.H. BOCANEGRA, JR PASCO CDRA. 41, 42 AV OMICRON CRUCE CON QUILCA, JIRON TRUJILLO CDRA. 4, 6, 7, QUILCA CDRA.4, 5, 6, 7, JR. SALAVERRY CDRA. 4, 5, 6, 7, JIRON CHICLAYO CDRA. 4, 5, 6, 7, JR. HUANCAVELICA CDRA. 41, JR JUNIN CDRA. 41, 42, JR HUANCAYO CDRA.7, JR. HUANUCO CDRA.40,41, JR ICA CDRA. 41, 42, JR HUARAZ CDRA.6,7, BOCANEGRA S:III MZ. D1, D2, D3, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, A.H. BOCANEGRA SECT FRAT MZ. F4, F5, F56, F7, F8, F9, F15, F16, A.H. BOCANEGRA MZ. D1, D2, D3, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33, D34, D35, D36, F4, F5, F56, F7, F8, F9, F15, F16, PQ LA LUZ DE SAN MARTIN -CALLE 5 FTE MZ D28 PIE SAB 13640 A.H. BOCANEGRA SECTOR 3 - A.H. BOCANEGRA, AV PERU CDRA. 41, 42.

CALLAO 08:00 – 18:00

JOSE GALVE CDRA. 2, 3, AV JOSE GALVEZ CON JIRON BOLOGNESI (SEMAFORO) AL POSTE AP 452091, JR BOLOGNESI CON AV JOSE GALVEZ, BOLOGNESI CDRA. 8, 9, 10, JR CAHUIDE CDRA.2, CA CAHUIDE CDRA2CON FCO.BOLOGNESI CDRA9 CAM VIGL. (POSTE N°405375), JR ATAHUALPA CDRA.2, TUPAC AMARU CDRA.3.

CALLAO 08:30 – 18:30

PROYECTO PILOTO NUEVO PACAHCUTEC SCT A GRP RS A4 MZ. W. X, X2, Y, Y1, Z, Z1, Z2, SECT C GR C2 PPN PACHACUTEC MZ. A, A1, A2, SECTOR A M W1 - L 4.

CALLAO 10:00 – 17:00

2 DE MAYO CDRA.1, AV JOSE GALVEZ CDRA. 10, 11, 12, 13, 14, 16, AV LIMA CDRA.2,3, AVENIDA UNION CDRA. 4, 5, 6 AZAPA CDRA.2, CA TARATA CDRA. 2, 3, JR PEDRO SEGUNDO CDRA.2.

Jueves 8 de abril



LIMA CERCADO 09:00 – 17:00

TAMBO DE BELEN CDRA.2, AV. BOLIVIA CDRA. 1, JR CAMANA CDRA. 9, 10, 11, AV GARCILAZO DE LA VEGA CDRA. 12, AV URUGUAY CDRA. 1, 3, AV WILSON CDRA. 12, JR RUFINO TORRICO CON JR. CAMANA (CAM.VIG.POSTE DE AP 169068), JR CAPITAN DE LA FRAGATA R. CARCAMO 791 DPTO 905 TORRE K, JR RUFINO TORRICO CDRA.1, PS VELARDE CDRA. 1, 3, OTROS AV. BOLIVIA FTE.AL 152.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 16:30

AHM 10 DE OCTUBRE 2DA ETP MZ E2, E3, E4, E5, F9, F10, F11, F12, J5, F17 , PORGM CIUDAD MCAL CACERES SCT III MZ H19, H13, H8, I6, K5, H7, J4, I12, R CHICO MZ K1, J1, J2, I11, I12, P9, J4, J2, J3, CA 61 MZ K1, K2, CA 59 MZ J3, J4, LAS LOMAS MZ I5, I6, I10, I11, H6, H7, H15, J4, J7, I10, , JR DEL CRUCE MZ H10, H18, H11, , CA 58 MZ H5, I11, J4, I5, CA 60 MZ H3, I1, J1, H2, I1, J2, H2, H18, AHM JCM MZ H1, H4, H19, H22, H21, H22, H20, AHM JCM AMPL 2 MZ I15, I16, I17, I18, AHM PERUANOS UNIDOS SCT EL AMAUTA MZ B, AHM PERUANOS UNIDOS SCT VISTA ALEGRE DEL CERRO MIRADOR MZ B, I, K, G, L, H, E, AHM ESMERALDA DE LOS ANDES SCT CIUDAD MCAL CACERES ETP III MZ K9, K8, AHM ESMERALDA DE LOS ANDES SCT CIUDAD MCAL CACERES ETP II MZ K5, K6, K7, K8, K9, C.C JOSE C MARIATEGUI AV AMPLIACION.

VENTANILLA 08:00 – 18:00

A.H HEROES DEL CENEPA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, CA 4 MZ E, CA 5, CA P. PHILIPS MZ C, CA TIWINZA MZ D, A.H. SUSANA HIGUSHI MZ A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Q, R, S, T, U, V, CA 3 MZ C.

CALLAO 08:30 – 17:30

E. FAUCETT FTE. 1810 1814 SN. JOSE, JR ALBERTO SECADA CDRA.1, 2, 3, JR ADOLFO KING CDRA. 1, 2, 3, ALVARES DEL VILLAR CDRA. 1, JOSE GALVEZ CDRA. 3, 4, AVENIDA ALMIRANTE GRAU CDRA. 2, 3, 4, 5, AV BUENOS AIRES CDRA. 2, 3, 4, 5, AV SAENZ PEÑA CDRA. 1, JR. GENERAL SALAVERRY CDRA. 1, 3, CA DANIEL NIETO CDRA. 1, JR ECUADOR CDRA. 1, JR. LA MAR CDRA. 2, 3, 4, INDEPENDENCIA CDRA. 2, 3, 4, JR.LIBERTAD CDRA. 1, LORETO CDRA. 2, 3, PAZ SOLDAN CDRA. 3, 4, JR WASHINGTON CDRA. 3, JR. PICHINCHA CDRA. 1, 2, PEDRO RUIZ GALLO CDRA. 2, 3, JR PICHINCHA FTE A LA MZ E LOTE 6 COSTADO SAB 2671 PARQUE BARRIO FISCAL N°4 SN URB. BARRIO FISCAL N, LORETO BARRIO FISCAL 4, LORETO FTE 185 CALLAO - BARR. BARRIO FISCAL N.º 4.

INDEPENDENCIA 08:30 – 17:00

A.H. SAN CAMILO MZ. A1, B1, F, G, T, U, V, V1, V2, V3, W, W2, X, Y, A.H. EL VOLANTE MZ. A, J, Q1, R, S, S1, S2, S3, S4, T, U, V, AV CESAR VALLEJO CDRA.13, PS 30 DE AGOSTO M S1 - L 6, A.H. AMPL SAN ALBINO II ET MZ. A, B, D, V, MZ. F L.18 AV. LIBERTADORES, PJ. SN CAMIL-28.

COMAS 09:00 – 17:30

AVENIDA SAN MARTIN CDRA. 9, 10, 11, 12, 13, 14, JR. CAÑETE CDRA.1, A.H. NUEVA ESPERANZA MZ. A, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE MZ. A, C1, D, D1, E, E1.

Viernes 9 de abril



SAN JUAN DE LURIGANCHO 08:30 – 17:30

URB CANTO GRANDE AV LOS DURAZNOS 4 MZ J, J-17, J-18, AV LOS DURAZNOS 5, CALLE LOS DURAZNOS 5 MZ C, J-5, CALLE LOS DURAZNOS 4 MZ J, J-3, LJ-18.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 19:00

AHM 10 DE OCTUBRE 2DA ETP MZ F6, F7, G6, G2, G5, AHM SU S JUAN PABLO II MZ D1, E8, E9, E10, E7, CN POBL 10 DE OCTUBRE SC 37MA MZ C1, C14, AV DEL MURO MZ A, A1, C2, F, G2, G3, JR PARALELO MZ A, A2, A3, CA 50 MSZ F5, G4 JR GRANDE M, AGRUP DE POBLADORES AMP CP 10 DE OCTUBRE MZ C PRIMA, AHM SOMOS LIBRES MZ D, AHM 25 DE NOVIEMBRE MZ A, C, D, E, F, G, H, I, AGRUP FAM MONTE SION DE JOSE C MARIATEGUI MZ A, B, C, AHM VILLA VIRGEN MZ A, B, I, F, G, D, AHM NACIONES UNIDAS MZ C, F, G, AHM SOLIDARIDAD Y PROGRESO NACIONES UNIDAS BYC MZ J, L, T1, R1, S, U, P, R, S1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

JR LOS TOMILLOS CDRA 4, AV FLORES DE PRIMAVERA CDRA 10, LAS CRUCINELAS CDRA 9, AV 5 MZ G, LAS VIOLETAS MZ B, JR LOS BELEÑOS CDRA 4, GIRASOLES CDRA 5, LAS PASIONARIAS CDRA 5, JR LOS RUIBARDOS CDRA 5, AV LOS TUSILAGOS, JR LAS ANEMONAS CDRA 8, JR LOS TOMILLOS M 62, LOS PASIFLORES MZ 60, LOS SAGITARIOS MZ 66, AV LAS FLORES MZ G, AV LAS CANTUARIAS CDRA 4, LOS CLAVELES MZ 66.

VENTANILLA 08:30 – 18:30

A.H. COSMOVISION GR 5 PEC PACHACUTEC MZ. F, G, H, E, A. H. LAS PONCIANAS PECP MZ. B, C, M, A, A.H COSMOVISION MZ. J, URB. POPULAR PRY ESP CIUDAD PACHACUTEC MZ. F, A.H. LAS BRISAS I MZ. D, A.H COSMOVISION GRUPO 1 MZ. J, I, H, ASOC. COSMOVISION -PEC PACHACUTEC GR 1 BARRIO XV SCT G MZ. I, G, SOC RESD COSMOVISION PROY ESP MZ. G, URB. POP. DE INTERES SOCIAL PROY. ESPECIAL CIUDAD PACHACUTEC SCT G GR. 5 MZ. G, ASOC COSMOVISION GR1 ESP PACHACUTEC MZ. H, I, AH COSMOVISION PACHACUTEC MZ. G, ASO RED COSMOVISION PRO ESP PACHA MZ. J, URB. POP. PEC PACHACUTEC BARRIO XV SCT G GRUPO RESID 5 MZ. E, URB. UPIS PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACUTED PS G-6, A.H. COSMOVISION GR5 MZZ. F.

CALLAO 09:00 – 17:00

AVENIDA 2 DE MAYO CDRA. 6, 7, 8, 9, AV 2 DE MAYO Y MEJICO CALLAO, JR MIROQUEZADA Y AV 2 DE MAYO, AV GUARDIA CHALACA CDRA 2, AV ARGENTINA CDRA 1 GUARDIA CHALACA P 10, AV. MANCO CAPAC CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, 9, AV ARGENTINA CDRA 1, 2, AV NESTOR GAMBETTA KM 1.720(SEMAFORO), AV. NICOLAS DE PIEROLA CDRA. 2, JR NICOLAS DE PIEROLA Y JR MONTEGUDO, OTROS INTERSECCION DE LA AV. DOS DE MAYO Y EL JR. NICOLAS DE PIEROLA, JR AYACUCHO CDRA. 2, JR. BOLIVAR CDRA. 3, 4, BOLIVIA CDRA. 2, 3, JR CONSTITUCION CDRA. 4, 5, 6, 7, 8, JR MEXICO CDRA. 3, CALLE LAZARETO CDRA. 2, JIRON PARAGUAY CDRA. 2, JR MIROQUESADA CDRA. 2, JR TARAPACA CDRA. 2, JR. LIBERTAD CDRA. 7, MONTEVIDEO CDRA. 1, MONTEZUMA CDRA. 1, MONTEAGUDO CDRA.1 PASEO GARIBALD CDRA. 7, 9, SOC COM ARTESANOS CHALACOS MZ. A.

PUENTE PIEDRA 09:30 – 15:00

ENTEL PERU S.A. AV. CERRO PAREDE PPJJ VILLA A, AMERICA MOVIL PERU S.A.C. CERRO HIJOS JERUSALEN JTOSAM21507, TELEFONICA DEL PERU S.A.A. AAHH HIJOS DE JERUSALEN

Sábado 10 de abril



CALLAO 08:30 – 17:00

NESTOR GAMBETA MZ. B

INDEPENDENCIA 09:00 – 17:30

20 DE DICIEMBRE CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, 4 DE NOVIEMBRE CDRA. 2, 3, 4, 5, 6, BALANDRA CDRA.1, PS REAL FELIPE ( PASAJE REAL FELIPE/ CALLE BALANDRA) POSTE N 28, M BALANDRA 171 D-6 J OLAYA CONDORC INDEP - P.J. JOSE OLAYA CHORRILLO CDRA. 1, 2, 3, OTROS CHORRILLOS CDRA.3 PJ. BELLAVISTA INDEPENDEN REF CR-88, A.H. NUEVA GENERACION MZ. F, CA LOS EUCALIPTOS-PAYET M S2 - L 1 S/N A.H. SANTISIMA CRUZ - A.H. SANTISIMA CRUZ, CA LOS TULIPANES M G - L 16 A.H. SANTISIMA CRUZ - A.H. SANTISIMA CRUZ, JORGE CHAVEZ CDRA. 2, 3, REAL FELIPE CDRA. 2, 3, P.J. JOSE OLAYA MZ. A, B, C, D, H, H1, I, K, K1, K2, K4, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, M, M1, M3, N, N1, N2, A.H. SANTISIMA CRUZ Y AMPL MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. SANTISIMA CRUZ MZ. A, B, C, D, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, P.J. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI MZ. D, I, K, K1, L, L1, L2, N, CMT. VECINAL 17 ALTO PERU PJ JOSE OLAYA MZ. A, B, C, D, A.H. MANUEL SCORZA MZ. A, B, B1, B2, C, A.H. NUEVA GENERACION MZ. A, B, C, D, D1, E, F, G, A.H. 4 DE DICIEMBRE II ETP MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, A.H. 4 DE DICIEMBRE AMPL MZ. E1, G1, H1, I1, K1, L, A.H. 4 DE DICIEMBRE MZ. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. 5 DE DICIEMBRE MZ. A, B, C, D, P. J. JOSE OLAYA COMITE 16 MZ. M3, P.J. JOSE OLAYA AMPL. COMITE 17 MZ. A, H1, L1, L3, L4, L5, L6, L7, L8, URB. COLLIQUE 4TA. ZONA MZ. H, A.H. JOSE OLAYA MZ. C, D, H, H1, I, K1, K2, K4, L1, L2, L8, M1, M3, N, N1, N2.

CARABAYLLO 09:00 – 18:00

PROVIV LAS BRISAS DE CARABAYLLO II ETAPA MZ. A, B, C, D, URB.LA MOLINA DE CARABAYLLO MZ.A, B, D, E, G, C.P. LA MOLINA SAN DIEGO MZ. A, B, C, D, E, G, J, OTROS PROY LA MOLINA SAN DIEGO SUB LT2 PARCELA 70, PARCC56 LT 3 LA MOLINA SAN DIEGO CARAB, AV. SEBASTIAN S/N. C.P.LA MOLINA SAN DIEG, AV. PARCELA 13A LT 5 ASOC. SANTA ROSALIA ASOC. SAN DIEGO LA MOLINA MZ. B, E, J, AH. SANTA INES PARCELA 12-A, 13-A, 14-A, 50, P-50, AV SEBASTIAN CAMINO A PUEBLO VIEJO M SN - L 2 ALED SUM 1637771, AV SAN SEBASTIAN LT 1 CARABAYLLO, AV PARCELA 13A PROVIV CHACRA GRANDE – PROVIV, AV LA MOLINA M - L 12 OTROS PROG RESID DE VIV LOS SAUCES DE LA MOLINA – OTROS AV JOSE SACO ROJAS M A2 - L 12 FUNDO LA MOLINA, C.E. INIC. #6365CP.MOLINA DIEGO, PROLONGACION RESIDENCIAL LOS SAUCES DE LA MOLINA M - L 9, PROG. RESIDENCIAL LOS SAUCES DE LA MOLINA M B - L 06, M K - L 1 Y 2 PROG RESD DE VIV LOS SAUCES CARABAYLLO - PROG RESD DE VIV, OTROS. PARCELA 14-A COOP. CHACRA GRANDE- STA. INES – COOP, PARCELA 14 A STA. INES CAMINO A HUARANGAL, SUM. PROV. A INSTALAR JUN MZ. E LT. 2, MZ. H LT. 06 SAN 0 - MZ. J LT. 08 SAN 0, MZ. J LT. 18 SAN 0, MZ A LT 2 ASOC. VIV.FUNDO FLORIDA, M - L 10- A PROVIV EL BOSQUE DEL PRADO – PROVIV, SAN DIEGO CARABAYLLO MZ. A, AGROPECUARIA SAN DIEGO MZ. A, B, CENTRO POBLADO LA MOLINA. MZ. A, B, C, D, E, F, G, H.

CALLAO 08:30 – 12:30

OTTO KIEFFER CDRA.1, CIUDADELA CHALACA IV SECTOR MZ. A, B, C, D, E, E1, F, CA B-G-C Y E (LOSA EN PRQ NRO 1) A.H. CIUDADELA CHALACA SCT IV - A.H, CALLE OTTO KIEFFER, URB. LA CHALACA MZ. C, D, E.

HUACHO 09:00 A 15:00

Sector El Pedregal: Calle Irene Salvador; Calle Maria Parado de Bellido, Ubicado en el distrito de Huacho.