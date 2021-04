Enel anuncia cortes de luz en Lima y Callao para este lunes 5

Mediante un comunicado, la empresa eléctrica precisó que realizará obras de mantenimiento preventivo de redes eléctricas. Conoce aquí las zonas y horarios.

Enel informó que este lunes 5 de abril habrá cortes de luz en varios distritos de Lima y Callao. A través de un comunicado, la empresa eléctrica indicó que esto obedece a obras de mantenimiento preventivo de las redes eléctricas.

Ello, según indican, con el objeto de “mejorar la calidad del servicio”. Según normativa, los cortes se ejecutan en zonas específicas, precisan. Como se sabe, el corte no afectará la totalidad de las jurisdicciones. Estos se realizarán de la siguiente forma:

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30

JR LOS ANTEPASADOS MZ D, JR PUNKARI CDRA 17, AV TEMPLO DE ASPEROS CDRA 1, JR JEROGLIFICOS MZ D.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

JR LOS AMANCAES MZ J, L, M, JR LAS LIMAS CDRA 2, MZ K, JR LAS LIMAS M KCONSORCIO EMPRESARIAL CONSTRUCTORA E INM, LOS CIPRESES CDRA 2.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 18:00

MZ A LT 1, 2,03, 23, URB. PRO INDUSTRIAL 9NO SECTOR, CR PANAMERICANA NORTE PARCELA L

CALLAO 09:00 – 13:00

AV 2 DE MAYO CDRA.1, 2, 3, 4, SAENZ PEÑA Y AV 2 DE MAYO GAL.EL PUERTO, COOP. SERV.MECDO. 2 DE MAYO 0 DPTO 105, AV. SAENZ PEÑA ESQ. AV. 2 DE MAYO SEMAFORO, AV. SAENZ PEÑA CDRA. 3, 4, AV VENEZUELA CDRA.1,2, JR VENEZUELA 115B DEPTO 2, JR SUCRE CDRA. 1, 2, 3, 4, BOLIVAR CDRA. 1, 2, 3, 4, 5, AVENIDA RAMON CASTILLA CDRA.4 PROL CUZCO M A1 - L 1 SAB 12253A A.H. CAMPO CANTO CERRO - A.H, PUTUMAYO CDRA. 1, 2, JR MEXICO CDRA.1, 2, 3, JR LIBERTAD CDRA. 6, JR. PARAGUAY CDRA. 2, JR. SAN MARTIN CDRA. 3, 4, MONTEZUMA CDRA. 1, 2.

CALLAO 14:00 – 17:30

AREQUIPA NORTE CDRA.1, AV. SAENZ PEÑA CDRA.7, 8.

VENTANILLA 09:00 – 18:00

AHM LEANDRA ORTEGA ESPINOZA PPN MZ A, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B16, B19, B20, C, C1, C2, C3, C4, C5, D, D1, D2, D3, G, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, H, H1, H2, I, I2, I3, J2, J3, J4, J5, K, K1, K2, K3, K4, K5, K7, K8, Y, Y1, Y2, Y3, Z3, Z5, Z7, ASPC PRO VIV PROFAM PERU MZ A16-A17-A18-A19- A20, F7, F14, F16 S4, P4, G3, R4, K10, D14, F4, U10, D6, X2, V2, V-8, T14 J-1, J2, J10, ASOC PRO VIV PRODUCTIVA LA ARBOLEDA MZ A, A1, A3, B, B1, C, C1, D, E, E1, I, J, K, L, M, M1, N, O, ASOC AMPL HIJOS DE PROFAM PERU MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M ,N, Ñ, O, P, PI DE VIV SANTA ROSA DE LIMA MZ A-4, B-4.