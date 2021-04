Minedu sobre vacunación de docentes: No habrá vacunas de inmediato

Durante una entrevista con un medio local, Ricardo Cuenca, ministro de Educación indicó que la vacunación para los maestros contra el covid-19 aún no tiene fecha programada y que ya es de conocimiento de los mismo.

“No hay ninguna condición para que la vacuna impida la vida diaria que tenemos, sino no podríamos hacer absolutamente nada. Lo ideal es tener esa vacuna, pero ellos (los docentes) también sabían, que además de las listas que ya hemos entregado al Ministerio de Salud, no hemos tenido mayores discrepancias con ellos, porque saben que no va a haber vacunas en el inmediato”, dijo el ministro.

Asimismo, señaló que ante un eventual retorno a las aulas no existe ningún requisito que exija a los docentes tener alguna vacuna contra el coronavirus.

“Todos quisiéramos estar vacunados lo más pronto posible, pero esto va a seguir un cronograma y un calendario de vacuna. No hay ninguna condición para que el docente esté vacunado para asistir a clases”, agregó.