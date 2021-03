Vraem: los Quispe Palomino ordenaron matar a toda una familia, según la PNP

Cuatro miembros de una familia fueron secuestrados, torturados y victimados por delincuentes narcoterroristas. Para la Policía fue un ataque brutal y ordenado por los Quispe Palomino.

Las víctimas fueron Pedro Ccoriñaupa Arone (70), asesinado junto a sus hijos A. C. A. (16) y R. C. A. (15) y su hijastra Yolanda Canchanya Curo (30) no entienden por qué tanta insania.

Yolanda era esposa de Gregorio Ccayas Cerena (35), presidente del comité de autodefensa de Huarcatán, ubicado en el distrito de Pucacolpa, provincia de Huanta. Ese día, él también fue secuestrado, pero habría logrado escapar.

LA AMENAZA

Los comuneros recuerdan que el martes 23 de marzo, al promediar a las 12:45 de la tarde, un grupo de al menos 15 o 20 delincuentes terroristas incursionó en el centro poblado.

Con el pueblo a su merced, reunieron a todos los pobladores en la plaza y les arrebataron sus celulares. Les dijeron que “tomarían venganza” contra los miembros del comité de autodefensa porque “eran informantes de la Policía”.

Patrullas del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas de las Fuerzas Armadas, de la Dirección General de Inteligencia, Dircote y la Diviac-PNP buscan a los asesinos.