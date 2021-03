Hombre es hallado muerto cerca al Estadio Monumental

Un cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino fue encontrado en un canal de regadío en la avenida Prolongación Javier Prado, cerca al Estadio Monumental en Ate Vitarte.

Fue el personal de Serenazgo de la Municipalidad de Ate, quienes encontraron el cadáver mientras realizaban labores de patrullaje.

La víctima no fue identificada debido a que no portada su DNI. Llevaba pantalón y zapatillas negras, y aparentemente no presentaba lesiones, sin embargo no se descarta que se trate de un homicidio.