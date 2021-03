Jicamarca: sujeto se graba quemando la casa de su expareja

Una mujer, identificada como Celia Cabana, denunció a su expareja, César Fasabi, tras acusarlo de quemar su vivienda, situada en la zona del Pedragal, en San Antonio de Jicamarca. La víctima pidió garantías a la Policía Nacional debido a que teme por su integridad y la de sus tres hijos.

“Mi expareja quemó mi casa por motivo de celos y maltratos. No quiere asumir que ha terminado conmigo. Yo no he aceptado regresar con él. En el video sale que él echa gasolina, sale el gas, y llegó a quemar mi casa”, contó la agraviada Celia Cabana.

La víctima contó que anteriormente ya había denunciado en reiteradas ocasiones a su expareja por violencia familiar, pero no ha obtenido las medidas de protección que solicitó. “Lo que más temo es que me haga daño a mí, y a mis hijos”, agregó.

La comisaría del distrito ya aceptó la denuncia de la agraviada. “Ahora estoy en casa de mis padres, él conoce, y corro el peligro que me haga algo o se lleve a mis hijos”, señaló.