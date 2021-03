Candidato Daniel Salaverry señala que “Embajador venezolano interviene en el proceso electoral”

El candidato presidencial, Daniel Salaverry, negó que el enfrentamiento que tuvo con un ciudadano venezolano el pasado jueves 11 de marzo haya sido armado, y criticó la intervención del embajador de Venezuela en el Perú, Carlos Scull, en el caso.

El diplomático cuestionó la actitud de Salaverry Villa y pidió a todos los candidatos que no usen el tema de la migración venezolana como estandarte de campaña; en respuesta, el postulante de Somos Perú le pidió no intervenir en el proceso electoral.

"El embajador venezolano no solo desinforma, sino que interviene de manera grosera y sin ningún derecho en el proceso electoral en el Perú. Le sugiero más bien que les pida a sus compatriotas que se pongan a derecho y regularicen su situación", señaló el excongresista.

Asimismo, dijo que de llegar al poder "deportará a todos aquellos que no quieran sujetarse a las leyes peruanas". También apuntó que no fue un error enfrentarse al ciudadano venezolano. "Yo no soy de los que arrugan, no salgo corriendo", acotó el político a Canal N.