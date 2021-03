Policía vende su auto, reza y llora por cama UCI para su padre

Un miembro de la Policía Nacional, identificado como Kevin Salgado Otaso, vive un verdadero drama intentando salvar la vida de su padre, quien requiere con urgencia ser trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El suboficial de 29 años llegó desde Huacho hasta el hospital Rebagliati, para rogar que su progenitor sea asistido por un ventilador mecánico que lo ayude a sobrevivir.

“Mi papá se encuentra grave, tiene el 80 % de sus pulmones (mal), está saturando bajo. Lo único que pido es una cama UCI para mi señor padre, no pido nada, él está luchando”, dijo el joven con lágrimas de dolor en los ojos a Latina.

El efectivo vendió su vehículo para costear los gastos médicos de su padre, quien sigue luchando contra la Covid-19. Ahora se arrodilla y se encomienda a Dios para que pueda recuperarse.

“Me dijo: ‘hijo, no me dejes morir’. Yo no voy a permitir que mi papá muera mientras yo siga vivo y no me voy a mover de acá hasta que salga de pie porque se lo prometí a mi mamá y mi hermana, que voy a regresar a mi casa con mi padre. Solamente pido una cama UCI, nada más”, expresó entre lágrimas.