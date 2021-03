Vacuna Sinopharm: eficacia no corresponde a lo difundido, según informe preliminar de UPCH

La investigadora principal del ensayo clínico de Sinopharm de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Coralith García, explicó el informe preliminar elaborado por su equipo muestra que las dosis que usan la cepa de Beijing sí es efectiva para prevenir casos graves de covid-19.

Durante su presentación ante la Comisión COVID-19 del Congreso, explicó que esa vacuna es la que se está empleando en la inoculación. Además, señaló que el informe fue elaborado para conocer qué dosis recibieron los voluntarios de los ensayos clínicos y no tenía como objetivo algún fin científico.

"La conclusión señores congresistas es que los resultados obtenidos con el uso de la vacuna de Beijing fueron mejores que los resultados obtenidos con la vacuna de Wuhan. Estos mejores resultados se ven en menor riesgo de hospitalización, menor riesgo de hallazgos anormales en tomografía pulmonar, menor necesidad de oxígeno", manifestó.

INFORME FINAL SE EMITIRÁ EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Aclaró que el informe final se emitirá en las próximas semanas y se medirá la eficacia de las vacunas en pacientes sintomáticos de cada uno de los grupos. “La eficacia protectora para enfermedad sintomática, que es el objetivo del ensayo clínico, no ha sido calculada, no es de 34.3 %, porque en este grupo están incluidos los pacientes que tienen síntomas y no tienen síntomas”, agregó.