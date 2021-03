Avistamiento de murciélagos en Miraflores causa curiosidad entre vecinos

Como parte de su política de conservación de la biodiversidad en el distrito, el municipio miraflorino promueve el equilibrio del ecosistema urbano con el programa “Naturaliza Miraflores”, el cual busca proteger abejas, colibríes, murciélagos nectarívoros, entre otros.

Por estos días ha llamado la atención del vecindario miraflorino observar por las noches curiosos murciélagos nectarívoros que salen en busca del néctar de flores como los del “Maguey” (Agave Americana, planta que florece una vez en 40 años y que es polinizada por murciélagos).

NO SON PELIGROSOS

La ingeniera Doris Aspiazu, sub gerente de Desarrollo Ambiental de la Municipalidad de Miraflores, recomendó a los vecinos no temer ni preocuparse por la aparición de murciélagos nectarívoros. Aclaró que no son hematófagos o chupa sangre ni atacan a las personas.

Explicó que estos animales salen en busca de insectos y del néctar de las flores. Además destacó que estos mamíferos voladores cumplen importantes funciones en los ecosistemas. Dispersan las semillas, polinizan distintas especies de plantas, regulan las poblaciones de insectos y otras bondades.

La ingeniera Aspiazu comentó que cualquier acción que procure reducir, eliminar o focalizar la floración en el distrito podría generar impactos negativos a la flora y fauna en el entorno urbano; las abejas, colibríes y murciélagos podrían quedarse sin alimento, por lo que tener distribuidas en todo el distrito especies vegetales con floración sostenida es lo más conveniente a favor de los polinizadores urbanos.