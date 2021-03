Gamaleya no ha pedido un registro formal de la vacuna rusa al Perú, afirma Sagasti

El presidente de la República, Francisco Sagasti, recibió la segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 del laboratorio Sinopharm y se refirió sobre la importación de las vacunas del instituto ruso Gamaleya.

Sagasti Hochhausler indicó que nuestro país no puede importar las vacunas contra la covid-19, debido a que Gamaleya no ha solicitado el registro formal ante nuestro país. Por ello, pidió tener cuidado con las vacunas no registradas.

“Hasta el momento, Gamaleya no ha pedido un registro formal de su vacuna, ni ha dado ninguna información. Hay que tener mucho cuidado", indicó esta tarde durante una breve conferencia de prensa.

COMPRARÁN DOSIS SI CUMPLEN REQUISITOS

En ese sentido, indicó que el Gobierno Peruano comprará a Gamaleya muchísimas dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus siempre y cuando este laboratorio cumpla con todos los requisitos.