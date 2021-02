Ugarte: Si laboratorios negocian con privados compra de vacunas, el Gobierno no puede impedirlo

El ministro Óscar Ugarte, dijo hoy que si un laboratorio negocia con privados la adquisición de vacunas contra el Covid-19, el gobierno no tiene por qué impedirlo. Esto, al ser consultado si empresas privadas podrían adquirir la vacuna rusa Sputnik V.

“[La vacuna Sputnik] tiene un 91% de efectividad. Es una buena alternativa. El ministerio [de Salud] está en conversaciones con el sector oficial ruso para los efectos de esta vacuna. Si ellos [el gobierno de Rusia] negocian con otros [las empresas privadas], el Gobierno no tiene ningún problema. No hay nada que impida“, indicó a Exitosa.

Sobre las declaraciones de la primer Violeta Bermúdez, quien indicó que estas negociaciones son de gobierno a gobierno, Ugarte Ubilluz respondió: “Esas no son reglas de juego del Perú. Las empresas están negociando con gobiernos. Si hay una empresa que negocie con sector privado, el gobierno no tiene por qué impedir”, dijo.

“Escuchen bien lo que ha dicho la premier. Lo que ha dicho es exactamente lo que estoy diciendo con mayores precisiones. Eso no es impedimento ni es decisión alguna de prohibir a alguien que negocie por su cuenta si es que quiere, pero hay un paso que es inscribirse y tienen el derecho a importar. En la aplicación es que podemos encontrar las condiciones más racionales para que se respete lo que está planteado y se emite la inequidad en la vacunación y se respeten las prioridades”, agregó.