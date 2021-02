Ugarte sobre fallo a favor de Ana Estrada: “Minsa no debiera apelar”

Óscar Ugarte expresó este viernes su posición respecto al caso de Ana Estrada, y aseguró que el Ministerio de Salud no debe apelar el fallo del Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordena respetar la decisión de Estrada de poner fin a su vida por medio del procedimiento técnico de la eutanasia.

El jefe de la cartera de Salud dio su opinión personal y manifestó que “el ministerio [de salud] no debiera apelar a esa decisión”, declaró en entrevista con RPP. Sin embargo, aclaró que serán los procuradores de las instancias involucradas los que intervienen de manera independiente en el caso. “Sin embargo, hago la salvedad que los procuradores son a quienes les corresponde intervenir. Tienen autonomía, eso quizá no se entienda, pero el procurador no depende del ministerio”, indicó.

Su postura es similar a la del viceministro de Salud Pública del Minsa, Percy Minaya, quien aseguró que es un tema polémico, pero que, en su opinión personal, el fallo en favor de Estrada “reconoce a la persona a disponer de su cuerpo y acceder a una muerte digna”, explicó a Canal N.