Premier Bermúdez: Nunca me he reunido con representantes del laboratorio Sinopharm

La premier Violeta Bermúdez, dijo esta mañana de manera categórica, ante la Comisión Covid-19 del Congreso, que “nunca” se reunió con representantes de Sinopharm, en el marco de las negociaciones para la adquisición de sus vacunas.

“Me preguntan si me he reunido con Sinopharm. Yo nunca me he reunido con Sinopharm, porque no está en mis funciones como presidenta del Consejo de Ministros participar de estas reuniones ni negociaciones”, indicó la funcionaria.

Señaló que las negociaciones estuvieron a cargo de una comisión creada en el gobierno de Martín Vizcarra, integrada por el Ministerio de Salud y la Cancillería, “y en determinado momento participaba el Ministerio de Economía cuando las cosas ya estaban listas para ser abonadas”.

“Entonces, puedo decir categóricamente que la Presidencia del Consejo de Ministros no participa ni en las negociaciones ni tampoco he participado en ninguna reunión ni con Sinopharm ni con ningún laboratorio, porque no es mi función”, concluyó.