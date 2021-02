Arequipa: intervienen night club que funcionaba en pleno toque de queda

En Arequipa, las autoridades intervinieron un night club que atendía en pleno toque de queda, medida dictada por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19. Al momento del operativo en el local estaban siete mujeres y dos hombres bebiendo licor.

Según se conoció, las personas intervenidas no respetaban los mínimos protocolos de bioseguridad, no estaban haciendo uso de sus mascarillas, no respetaban el distanciamiento social, e ingerían bebidas alcohólicas de un mismo vaso.

Asimismo, el local estaba en pésimas condiciones sanitarias y vendía sin control bebidas como cervezas, tragos cortos, entre otros. Además, no contaba con licencia de funcionamiento, autorización de Defensa Civil, entre otros documentos.