Presidenta del INPE señaló que todos los reos serán vacunados sin importar nombre o delito

El último martes, la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva, confirmó que tanto el personal penitenciario como la población carcelaria están incluidos en la segunda fase del Plan de Vacunación contra la COVID-19 en el Perú.

"En la segunda fase están contemplados no solamente el personal penitenciario, sino también la población penal. (Se vacunará) a todos. La población penal, no solo en Perú sino en todos los países del mundo, está considerada como población vulnerable porque está en un ambiente cerrado donde está expuesta a mayores niveles de contagio de cualquier enfermedad", afirmó a RPP.

En ese contexto, Silva descartó que se vaya a dar algún tipo de diferenciación entre las personas privadas de su libertad por cuestión de edad o crímenes cometidos.

"No hay ningún tipo de discriminación. No estoy viendo nombres ni veo delitos, mi situación como presidenta del INPE no es ver el nombre de una persona en particular ni de un delito, veo personas que están, más allá de su delito, cumpliendo una condena y mi labor es tratarlas a todas por igual", mencionó.