Ministerio Público pidió de 6 a 12 años de cárcel para joven que golpeó al congresista Ricardo Burga

El joven que propino un puñetazo en el rostro al congresista Ricardo Burga, tras la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, Carlos Ezeta, comentó que el Ministerio Público ha solicitado 6 a 12 años de cárcel para él por la agresión.

El joven consideró que la situación no tiene concordancia con la realidad, ya que las pericias determinaron que el legislador tuvo la nariz rota y huesos rotos por el golpe que le tiró en el pómulo. Además, cuestionó que se incluyera que el legislador recibió 25 días de descanso médico, cuando al día siguiente se le vio en la juramentación de Merino.

“Cómo pueden hacer que un perito dé 25 días de descanso y al día siguiente (Burga) esté caminando de lo más normal. Otra cosa que es realmente indignante es que él dijo que tenía que hacer servicio comunitario, pero lo que me están imputando no es servicio comunitario, sino cárcel de 6 a 12 años”, dijo en ATV Noticias.

BURGA SE NIEGA A NUEVO PERITAJE

Ezeta precisó que no fue notificado por el Ministerio Público de la situación en su contra, se enteró de ello durante una entrevista. También mencionó que luego de enterarse se comunicó con el legislado de Acción Popular, pero este le dijo que no quería saber nada.

“Traté de hablar con Burga para que me explique el tema, porque no entendía lo que me estaban imputando. 6 años de cárcel por un puñete, no se entiende. Hablé con él, le pedí de alguna manera que se haga un perito de parte, pero me dijo 'no, no quiero saber nada más del asunto", comentó.