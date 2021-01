Congresista Cayllahua tras gresca en hospital de Ate: “Se trató de un malentendido”

El parlamentario del Frepap, Wilmer Cayllahua, se pronunció luego de ser involucrado en una gresca dentro del hospital Emergencia Ate Vitarte, y señaló que todo se trató de un malentendido causado por la falta de diálogo por parte de la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

El congresista señaló que acudió al nosocomio ante el llamado de un grupo de dirigentes que denunciaban un supuesto desalojo y que se estaban sacando las camas hospitalarias, sin embargo al llegar al lugar constató que en realidad se estaba implementando el área de emergencia para pacientes Covid-19.

“Yo he estado ahí cerca, más o menos a cinco minutos del hospital y la población me ha llamado y el frente social de defensa de Ate me ha dicho que estaban sacando a los pacientes que estaban moviéndolos, que les quieren cerrar la puerta, entonces, como estaba cerca, me acerco al hospital de Emergencia, cuando yo ingresé prácticamente el conflicto estaba armándose en la puerta”, señaló el parlamentario a canal N.

“Yo traté de calmar a todo el personal del hospital y he calmado [a las personas]. En ese momento ha habido una reunión con los doctores a cargo y me explicaron que los inconvenientes no eran ciertos, no se estaba sacando a nadie, sino que había un mal entendido y ellos de ninguna manera van a sacar o desalojar a las personas”, indicó.