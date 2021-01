APESEG: actualmente solo 2 de cada 10 vehículos cuenta con un seguro vehicular

El porcentaje total de vehículos asegurados en el país no pareciera haber cambiado mucho desde 2019 al cierre del 2020. Aunque la pandemia global no indicaría un descenso importante en la cantidad de vehículos asegurados, no deja de ser preocupante el bajo número de pólizas vigentes sobre el total del parque automotor circulante.

Según APESEG, Asociación Peruana de Empresas de Seguros, sólo 2 de cada 10 cuentan con un seguro, siempre con información al cierre del pasado año 2020. Esto implicaría que una gran cantidad de ciudadanos que circulan diariamente no podrían contar con una cobertura mediante póliza en caso de necesitar algún tipo de asistencia,

En la actualidad, los distintos tipos de cobertura protegen de las más variadas situaciones, es decir, no sólo ante un simple auxilio mecánico, un robo o de cuidados médicos en caso de accidentes. Según el sitio web El Economista América, entre los meses de enero y noviembre del pasado año más de dos mil vehículos asegurados fueron declarados en pérdida total por robo o choques. A las claras, el número representa la importancia de los seguros.

El país se encuentra a la espera de la llegada de las dosis de la vacuna para combatir el Covid 19, flagelo que ha alterado indudablemente no sólo las economías regionales con gran impacto, sino la del mundo entero. Pero las novedades de las vacunas despiertan buenos augurios para el presente año y se espera que la venta de vehículos en el Perú crezca aproximadamente un %30. Especialmente en el segundo semestre donde se espera una mayor confianza del consumidor, según proyecciones del Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

Estos alentadores datos no implican que vaya a existir una avalancha de transacciones en el mercado, pero no dejan de ser señales positivas. Y nos muestra que la compra de autos sigue siendo un buen refugio para el consumidor.

Si se trabaja a conciencia para incentivar la protección de los vehículos, sumado al escenario probable de crecimiento del parque automotor, nos resulta imprescindible resaltar que a la hora de elegir es importante pensar que las diferentes opciones de contratación son esenciales para nuestra tranquilidad.

Existe una tendencia clara, la cual el contexto seguramente ha empujado velozmente, y es lo que podemos denominar inmersión en el mundo digital para muchos. El consumo en línea crece y se vuelve fundamental. Según un análisis del sitio OLX Autos Perú, durante el pasado año se registraron más de 3 millones de visitas por mes y se revisaron más de 25 mil anuncios de vehículos. Esto seguramente tiene como efecto inherente una búsqueda mayor en línea de los distintos tipos de cobertura para nuestros vehículos. Y es valioso especificar que resulta clave analizar las diferentes opciones de contratación, esperando avanzar hacia consumidores ávidos de información en búsqueda de la mejor opción, no sólo de protección sino también que se ajuste a su economía doméstica

Buscar alternativas, que no sólo nos protejan de imprevistos, sino que además traen tranquilidad, es una tarea que hoy todos tenemos al alcance de nuestras manos con el avance de la tecnología digital.