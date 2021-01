Muñoz sobre playas: son espacios abiertos, pero conductas de los ciudadanos no contribuyen

Luego de que el alcalde de Punta Hermosa, Jorge Olaechea, pidiera al Poder Ejecutivo que los gobiernos locales sean los encargados de establecer las medidas de restricción en las playas en medio de la segunda ola de la pandemia, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció al respecto.

En una entrevista con RPP, dijo que las playas “no son un lugar de contaminación, son espacios abiertos”, por lo que se reduce el riesgo de contagios por covid-19. No obstante, enfatizó que las conductas de algunos ciudadanos “no contribuyen y es ahí donde se tiene que poner el control”.

Asimismo, señaló que el tema ha sido dialogado con los burgomaestres de los gobiernos locales, pero precisó que son varios temas que se tienen que debatir para establecer las medidas de prevención en las playas.