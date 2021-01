Testimonio de chofer que atropelló a fiscalizadora: "Por miedo me fui"

El conductor de nacionalidad venezolana, José Alberto Bermúdez Gonzales, declaró ante la Policía, que no tenía la intención de atropellar a la fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano, cuando trató de huir de un operativo contra el transporte informal, en El Agustino.

Según el conductor, en el operativo se encontraba dos oficiales del ATU que lo estaban interviniendo, los cuales le pidieron documentos y como no contaba con licencia de conducir ni documentación legal en el Perú, se asustó y por miedo se fue.

"No sabía qué hacer. Se abrió un camino y las personas que estaban alrededor me indicaron que me fuera. Por miedo, me fui", indicó a la Policía, según medio local.

Asimismo, el chofer comentó que no tenía intención de atropellarla y no se dio cuenta de la oficial que se encontraba frente a ella.

"AYUDA A LA INSPECTORA"

Bermúdez Gonzales aseguró que no escuchó nada de lo que ocurría, pues, según el conductor dijo que hubiera detenido la combi para ayudar a la inspectora de la ATU.

"Seguí avanzando hasta que la camioneta del serenazgo intentó envestirme varias veces. Yo no estaba consciente de lo que estaba pasando, hasta que me di cuenta de la magnitud del problema. Reaccioné y decidí pararme en el centro, abrí la puerta y levanté las manos, y dije: ‘voy a colaborar, tengo miedo’", afirmó.

DATO: Según el informe periodístico, Bermúdez señaló a Policía que llegó al Perú en el 2018 en calidad de turista, por lo que, hoy en día su estatus migratorio es irregular.