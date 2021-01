Perú ya está en la segunda ola del COVID-19, reconoce ministra Pilar Mazzetti

Ante el desmesurado incremento de casos positivos de coronavirus, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti admitió que nuestro país ya se encuentra en la segunda ola de Covid-19, sin embargo resaltó que a diferencia de otras pandemias, en la actualidad tenemos mecanismos para combatirla, como la vacuna.

"Nuestra situación puede cambiar en cualquier momento. Efectivamente, ya estamos cambiando, en este momento el sistema de salud está recibiendo más pacientes. Estamos pasando de un rebrote a un momento en el cual la cantidad de casos ya ascienden más rápidamente, estamos en una segunda ola", dijo durante el evento CAD​E Ejecutivos 2021.

¿RETORNO DEL CONFINAMIENTO?

La titular del Minsa no descartó la posibilidad de retornar a una cuarentena rígida ante el rebrote de casos positivos. "Estamos en una situación de incertidumbre, es duro, pero tenemos que tenerlo claro. (...) "Si algo sale fuera de control, esto va a significar que nos vamos a ver obligados a tomar medidas más estrictas y todos los ciudadanos tenemos que saberlo".

Finalmente señaló que a pesar de la llegada de la vacuna, los ciudadanos tenemos que seguir cuidándonos porque hasta el momento no se ha descubierto una cura para esta enfermedad. "No es solo la vacunación o el sistema de salud, probablemente el comportamiento de nosotros sea una de las cosas más importantes porque no hay pastilla".