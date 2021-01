Delincuente pide a su víctima que no lo denuncie: “Mami, es la primera vez”

Luego de una intensa persecución que se extendió por dos distritos de la capital, serenos de Magdalena capturaron a un sujeto que se dedicaba al robo de bicicletas. El delito se produjo cerca a la avenida Javier Prado, en Miraflores.

Tras percatarse de la sustracción, la víctima y sus amigos comenzaron a perseguir al ladrón, durante el seguimiento se cruzaron con serenos de Magdalena, quienes lo cercaron y finalmente lograron capturar al malhechor.

Luego de ser apresado por la Policía, el delincuente sorprendió al rogarle repetidas veces a la dueña de la bicicleta robada para que no lo denuncie, pues aseguraba que era la primera vez que cometía una fechoría.

“Mami, no me vayas a denunciar pues por favor, no me he llevado la bicicleta. Es mi primera vez, no era realmente mi idea, yo no hago esta nota”, se escucha decir al delincuente mientras es detenido, informa Correo.