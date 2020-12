Testimonio del conductor y tío de menor de 13 años abatido en persecución policial

Jordan Julio Mendo Chuquimantari (27), tío del menor de 13 años que murió durante una confusa persecución policial en San Miguel, narró lo que ocurrió la trágica noche del pasado 22 de noviembre cuando salió de la fiesta donde se celebraba el cumpleaños de la mamá de víctima.

“A las nueve y cuarenta me retiro de la fiesta para ir a recoger un celular a la casa de mi amigo en Miraflores. Pero antes mi primo Paul me dijo que ya no iba a volver a la fiesta y que mejor, para asegurar mi retorno, me acompañe su hijo de 13 años”, narra el tío del fallecido a la Policía según América Noticias.

Agrega que sí se percató de la unidad policial pero explicó cuáles fueron los motivos de hacer caso omiso al pedido de los agentes para detener su auto:

En el cruce de Tomás Valle con Prolongación Perú me percaté que a mi lado derecho, en el semáforo con la luz en rojo, se estacionó un patrullero con las luces apagadas. En ese momento se me pasó por la cabeza que el patrullero en algún momento me cobraría”.

“Escuchando, además, disparos con arma de fuego, en ese momento me asusté mucho más, poniéndome nervioso. Lo único que hice fue acelerar más. (…) Le pedí a mi sobrino que me pase un cable USB, pero no lo encuentra. Yo le digo que iba a buscarlo. Él se acomoda en su asiento y, en ese momento, me percato que desde atrás le cae una bala en el cuello que le atraviesa e impacta el parabrisas”, detalló.

PRISIÓN PREVENTIVA

Cabe señalar que el presunto autor de los disparos, el suboficial PNP Cléber Quintanilla (23), ha recibido 9 meses de prisión preventiva mientras duren las investigaciones sin embargo su defensa legal ha solicitado un recurso de apelación.