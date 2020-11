Richard ‘Swing’ tras ser agredido en protestas: Voy a llamar al ministro del Interior

Luego de ser agredido durante la marcha en contra del Gobierno de Manuel Merino, el cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard ‘Swing’, aseguró sus atacantes eran infiltrados y que iba a llamar al actual titular del Ministerio del Interior, Gastón Rodríguez.

“La Policía tendrá que darnos el respaldo, voy a llamar al ministro del Interior. Claro, (tengo el número del nuevo ministro) a Gastón Rodríguez yo lo conozco”, dijo el compositor desde el interior de un local de comida rápida según Correo.

El artista agregó que él había acompañado la movilización con normalidad hasta que otro grupo empezó a atacarlo. “Lo que pasa es que hemos estado viniendo con un grupo de personas correctas y hay infiltrados pues, hay gente indebida que ha mandado el Gobierno para agredir, robar. Me han robado la bandera, me han agredido, me han tirado botellas. Esa no es la gente que está reclamando el golpe de Estado, esa es otra gente la que está mandando el Gobierno que quiere que nos quedemos callados", manifestó.