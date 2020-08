Tragedia en Los Olivos: “Los videos no pueden ser manipulados”, dice asesor legal de la PNP

Este lunes, el general Máximo Rodríguez, defensor legal de la Policía Nacional del Perú (PNP), descartó que se hayan manipulado los videos registrados por las cámaras de seguridad de la discoteca Thomas Restobar, en el distrito de Los Olivos, donde 13 personas murieron asfixiadas durante una intervención policial.

Sostuvo que es materia de indagación las informaciones sobre una posible manipulación del material audiovisual y el presunto cobro por parte de efectivos para que los asistentes pudieran salir durante el operativo. “La presunta cobranza tiene que investigarse dentro de Inspectoría como a nivel de la Fiscalía”, indicó.

“Los videos no pueden ser manipulados. Los videos se recuperan. Acá no hay que se borró, que no quiso que se vean [las imágenes]. Le digo, con la experiencia profesional que tengo como abogado, que todos los videos se recuperan tanto por la oficina de Informática de la Policía como del Ministerio Público”, acotó

Cabe señalar que el programa dominical 'Cuarto Poder' reveló imágenes de las cámaras de seguridad del local, que muestran a un sujeto que se acerca de forma sospechosa al lugar donde está el dispositivo que almacenó y registró lo que ocurrió en la discoteca Thomas Restobar, el pasado 22 de agosto.