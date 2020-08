Felipe Castillo: Mi responsabilidad es estrictamente emocional como alcalde de Los Olivos

Tras recibir duros cuestionamientos, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, se pronunció sobre la tragedia en la discoteca Thomas Restobar, y consideró que su responsabilidad en este caso es estrictamente emocional como burgomaestre de este distrito.

"La responsabilidad es más emocional, sentimental. Sería pretencioso de mi parte decir que no o que sí (por omisión de funciones), eso lo debería ver el Ministerio Público. Tenemos atenuantes, el momento no es propicio para fiscalizar todo, no hay economía, no hay dinero", apuntó.

Castillo descartó que su gestión no cumpla con fiscalizar pero reconoció que no se ejecutaría en su totalidad debido a la crisis sanitaria que vive nuestro país por la COVID-19.

"Era una fiesta clandestina. Mucho se ha dicho que no fiscalizamos en tiempo de pandemia y eso no es tan cierto. Cumplimos con nuestra labor fiscalizadora en la medida de nuestras posibilidades", señaló el acalde a RPP.