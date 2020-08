Por supuestas irregularidades en compra de mascarillas detienen a director de la Aviación Policial

Esta madrugada, las autoridades detuvieron y allanaron la vivienda del director de la Aviación Policial, el general Alfredo Vildoso Rojas, por su presunta responsabilidad en la compra irregular de mascarillas para el personal de la institución durante la pandemia de la Covid-19.

Además de Vildoso fueron detenidos el jefe de la División de Seguridad Aérea, Comandante Oscar Arones; el jefe del Area de Logística, Comandante Omar Puente; el jefe del Area de Contrataciones, alférez Pool Olortegui; el ex jefe de Logística, teniente Leonardo Oblitas y el abogado Miguel Vasquez.

Los peritos de la fiscalía determinaron que las mascarillas compradas (35 mil por 2 millones de soles) no contaban con el sello del NIOSH, una comprobación de que no son aptas tanto para evitar el contagio como para no diseminar el coronavirus.

La medida judicial otorgada por el Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao permitió también la incautación de documentos e información relacionada con el caso en un total de 8 inmuebles allanados.