Ricardo Morán reveló haber dado positivo a la COVID-19

El famoso conductor y productor de televisión, Ricardo Morán, reveló que dio positivo a la COVID-19, por lo que tuvo que acatar las disposiciones del Gobierno, en este caso hacer cuarentena.

En ese sentido, explicó que por esa razón no ha estado publicando sobre su día a día con sus hijos en Instagram.

Por otro lado, también afirmó que le gustaría compartir su experiencia, a fin de generar conciencia entre sus seguidores y la población en general.

“Quisiera contar mi experiencia porque quiero que la gente entiende que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente, no deben tomar dióxido de cloro, deben hacer caso a las indicaciones”, señaló en un conocido programa de TV.