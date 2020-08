Toño Centella y sus hijos dieron positivo para Covid-19

A pocos días que su madre perdiera la vida víctima del nuevo coronavirus, el cantante Toño Centella contó que varios integrantes de su familia y él dieron positivo a la prueba de Covid-19.

El artista contó que tras la muerte de su progenitora, él y toda su familia su sometiera al descarte del virus, y pese a que la prueba rápida arrojó un resultado negativo, el examen molecular confirmó que era portador del virus Sars-CoV-2.

“Estoy haciendo mi cuarentena en mi casa. El día que se murió mi mamá nos hicieron la prueba rápida a mi familia y a mí. Dos de mis hermanos y mi hija salieron positivos, pero mis otros dos hijos y yo salimos negativo; sin embargo, me dijeron que tenía la posibilidad de contagiarme y me hicieron la prueba molecular. El martes me dieron los resultados y salí positivo”, dijo al medio local.