Phillip Butters reveló que dio positivo a coronavirus: “Gracias a Dios no tengo síntomas”

Anoche el conductor de televisión, Phillip Butters, reveló que dio positivo para el nuevo coronavirus tras someterse a una prueba molecular para detectar dicha enfermedad.

"Según una prueba rápida, yo no tenía nada. En la prueba molecular, he dado positivo con el Covid-19. Gracias a Dios no tengo ningún síntoma", informó Butters durante un enlace con su programa Combutters.

En esa línea, explicó que es asintomático, pues no ha manifestado indicios de haberse infectado con el Covid-19.

De otro lado, Butters opinó que los peruanos deberían someterse a pruebas moleculares más no a pruebas rápidas, ya que la suya arrojó un resultado negativo.

"Ningún ciudadano debería estar pagando S/429 para una prueba molecular para que le den un resultado al día siguiente, ese pago es inalcanzable para la mayoría de peruanos", añadió.